У Кременчуці замовляють будівництво системи оповіщення за понад 66 млн гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 301 Коментарів: 1

25 грудня департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради оголосив тендер на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). Оголошена вартість закупівлі — 66 млн 390 тисяч 826 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.

У технічних вимогах зазначено, що робочий проєкт підготовили на основі погодженого технічного завдання: його підтримали профільний департамент Полтавської ОВА та ГУ ДСНС у Полтавській області. Проєкт також отримав позитивний експертний звіт.

За документацією, система має працювати на базі обладнання «Warning Audio». Вона включає автоматизоване робоче місце керування та базові станції оповіщення. Передбачені кілька каналів зв’язку (Ethernet/супутниковий інтернет, GSM/мобільний інтернет, радіозв’язок DMR), а також резервне живлення — не менше доби у черговому режимі.

Окремо описані базові станції оповіщення (зокрема модифікована станція потужністю 1200 Вт із шістьма гучномовцями), модулі розширення радіозв’язку та модуль інтеграції для під’єднання існуючих систем оповіщення. Також передбачений доступ до хмарного програмного забезпечення та мобільних застосунків для оповіщення.

Роботи мають виконати не пізніше 20 грудня 2027 року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Додамо, що така система оповіщення вже функціонує в Горішньоплавнівській громаді. Решта територіальних громад працює над їх запровадженням. Цьогоріч на ці заходи у 19 громадах області заклали понад 74 млн грн, повідомляли в ОВА.

Нагадаємо, у березні 2024 року «Кременчуцький Телеграф» писав, що департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради замовив через систему публічних закупівель Prozorro будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). Очікувана вартість робіт складає 88 мільйонів 696 тисяч гривень. Встановлення МАСЦО у громадах фінансується за системою 50 на 50 — половину коштів платить сама громада, а іншу — область.

У жовтні стало відомо, департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи оприлюднив тендер на будівництво нової системи оповіщень у Кременчуцькій громаді. Очікувана вартість робіт — понад 58 млн гривень. На тендер зайшли двоє підрядників — ТОВ «Укртансзв’язок» і ТОВ «Компас Інженіринг». Перемогла остання компанія, попри те, що запропонувала більшу суму, аніж «Укртансзв’язок» (52,8 млн грн проти 48,9 млн грн). Втім кременчуцький департамент відхилив дешевшу пропозицію, аргументуючи це тим, що характеристики запропонованого обладнання від ТОВ «Укртансзв’язок» не відповідають тим, які потрібні. ТОВ «Укртансзв’язок» оскаржив рішення відомства. Антимонопольний комітет (АМКУ) задовольнив скаргу і зобов’язав скасувати рішення щодо визнання переможця. За рішенням АМКУ, пропозиції переможця не відповідали технічним вимогам, тоді як пропозицію «Укртансзв’язок» відхилили за формальні підстави. Також у ТОВ «Компас Інженіринг» були відсутні необхідні підтверджувальні документи.

У грудні минулого року бюджет Кременчуцької громади отримав назад 16 мільйонів гривень з будівництва нової системи оповіщення (МАСЦО). Роботи були призупинені. За словами міського голови Віталія Малецького, тендер на проведення робіт провели, але після звернень півтора десятка громадських організацій, які «афільовані з конкурентом (з компанією, що не перемогла на тендері — ред.)» переможця «збили». Тому гроші «зайшли» назад у бюджет.