Виконком Кременчука може застрахувати службові авто на майже пів мільйона гривень: серед них є нові іномарки

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 123

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради оприлюднив тендер на страхування службових автомобілів. Оголошена вартість — 453 тисячі 12 гривень. Про це стало відомо з системи ProZorro.

Замовлення стосується послуг зі страхування транспортних засобів за програмою повного КАСКО. Договір передбачає страхування від викрадення, грабежу, аварій, пошкоджень через інші події та воєнні ризики. Термін дії — 1 рік.

Згідно з документацією, до переліку входить дев’ять автомобілів:

дві Toyota Corolla 2013 та 2016 років;

Citroën SpaceTourer 2023 року;

дві Toyota RAV4 Hybrid 2025 року;

чотири Suzuki S-Cross 2025 року випуску.

Страхова виплата у разі пошкодження авто має здійснюватися до 10 робочих днів після подання документів, а у разі викрадення — до 60 днів. Фізичний знос деталей не враховується.

Умови також передбачають цілодобовий асистанс, можливість телеврегулювання ДТП, ремонт лише на фірмових СТО та виплату компенсації без довідки поліції у випадках незначних пошкоджень скла, дзеркал чи фар.

Тендер передбачає, що сплата страхового платежу буде одноразовою, а договір має діяти цілодобово протягом року з моменту підписання.

Нагадаємо, навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину.

27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». Втім ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Додамо, що цьогоріч у Кременчуці також придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.