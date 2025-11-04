Лише за минулу добу патрульні виявили у Кременчуці 7 п’яних водіїв

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1

Патрульна поліція нагадує про відповідальність за керування автотранспортом у стані сп’яніння

За минулу добу патрульна поліція виявила у Кременчуці 7 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції на своїй сторінці у Facebook.

Інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили порушників від керування.

У патрульній поліції нагадали про відповідальність за керування автотранспортом у стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

— Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху, не сідайте за кермо у стані сп’яніння! — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня патрульна поліція виявила в Кременчуці 15 п’яних водіїв та затримала 12 правопорушників.

Останні дні ми майже щодня повідомляли про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. У неділю, 2 листопада, 64-річний водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Під час спілкування з водієм інспектори встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами, а також має ознаки алкогольного сп’яніння.

31 жовтня на вулиці Троїцькій у Кременчуці п’яний водій автомобіля ЗАЗ врізався в Lexus. У результаті аварії обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Увечері 30 жовтня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водійка якого мала понад 2,4 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму