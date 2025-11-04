Лише за минулу добу патрульні виявили у Кременчуці 7 п’яних водіїв

За минулу добу патрульна поліція виявила у Кременчуці 7 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції на своїй сторінці у Facebook.
Інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили порушників від керування.
У патрульній поліції нагадали про відповідальність за керування автотранспортом у стані сп’яніння:
Нагадаємо, минулого тижня патрульна поліція виявила в Кременчуці 15 п’яних водіїв та затримала 12 правопорушників.
Останні дні ми майже щодня повідомляли про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. У неділю, 2 листопада, 64-річний водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Під час спілкування з водієм інспектори встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами, а також має ознаки алкогольного сп’яніння.
31 жовтня на вулиці Троїцькій у Кременчуці п’яний водій автомобіля ЗАЗ врізався в Lexus. У результаті аварії обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Увечері 30 жовтня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водійка якого мала понад 2,4 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму
