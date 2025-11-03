Минулого тижня патрульна поліція виявила в Кременчуці 15 п’яних водіїв та затримала 12 правопорушників

Сьогодні, 22:00

Увечері 30 жовтня на в Кременчуці патрульні виявили водійку, яка мала понад 2,4 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 27 жовтня по 2 листопада):

опрацювали 359 виклики від громадян;

затримали 12 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 15 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 671 адміністративний матеріал, із яких 661 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Нагадаємо, протягом минулого тижня ми майже щодня повідомляли про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. У неділю, 2 листопада, 64-річний водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Під час спілкування з водієм інспектори встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами, а також має ознаки алкогольного сп’яніння.

31 жовтня на вулиці Троїцькій у Кременчуці п’яний водій автомобіля ЗАЗ врізався в Lexus. У результаті аварії обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Увечері 30 жовтня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водійка якого мала понад 2,4 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму