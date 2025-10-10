ГО "Захист держави"
Кременчук, Україна, Світ, Війна

Уночі російська армія атакувала Україну 32 ракетами та 465 ударними БпЛА — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 166

 

Сили ППО збили та подавили 420 повітряних цілей противника

У ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів). З них:

  • 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ (РФ), близько 200 із них — «Шахеди»;
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. (РФ);
  • 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл.);
  • 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. — РФ);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:

  • 405 БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»;
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
  • 9 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
— Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, у Кременчуці сьогодні вночі та вранці чули вибухи — у частини містян перебої з електроенергією. На Полтавщині застосували аварійні знеструмлення.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без електропостачання залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. В області введені графіки аварійних (ГАВ) і спеціальних аварійних відключень (спецГАВ).

Як повідомила пресслужба мерії, у Кременчуці діє спеціальний графік відключень. Мерія просить містян економити електроенергію та готуватись до знеструмлень.

У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів

Деякі навчальні заклади Кременчуцької громади працюватимуть в онлайн-режимі після масованої атаки РФ. 

Автор: Віктор Крук
