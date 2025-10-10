Уночі російська армія атакувала Україну 32 ракетами та 465 ударними БпЛА — Повітряні сили ЗСУ

Сили ППО збили та подавили 420 повітряних цілей противника
У ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів). З них:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:
Нагадаємо, у Кременчуці сьогодні вночі та вранці чули вибухи — у частини містян перебої з електроенергією. На Полтавщині застосували аварійні знеструмлення.
Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Без електропостачання залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. В області введені графіки аварійних (ГАВ) і спеціальних аварійних відключень (спецГАВ).
Як повідомила пресслужба мерії, у Кременчуці діє спеціальний графік відключень. Мерія просить містян економити електроенергію та готуватись до знеструмлень.
У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів.
Деякі навчальні заклади Кременчуцької громади працюватимуть в онлайн-режимі після масованої атаки РФ.
