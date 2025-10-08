ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

Депутати міської ради проситимуть гроші в обласної ради на будівництво ветеранського простору в Кременчуці

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 83

 

Відповідне звернення планують прийняти завтра на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради

На засіданні позачергової сесії Кременчуцької міської ради, яка запланована на 9 жовтня, можуть розглянути звернення до Полтавської обласної ради щодо виділення коштів на співфінансування будівництва ветеранського простору у Кременчуці.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики під час обговорення проєкту рішення виконкому щодо фінансування цього будівництва.У ньому йдеться про збільшення Стабілізаційного фонду міської територіальної громади на 30 млн грн.

Як пояснив очільник департаменту економіки Микола Здойма, це потрібно зробити, щоб виділити 29,1 млн грн на будівництво ветеранського простору на розі вулиць Флотської та Великої Набережної в Кременчуці.

Загальна сума проєкту становить 137,7 млн грн. З державного бюджету в рамках співфінансування вже надійшло понад 63 млн грн. З міського бюджету виділили 44 млн грн. І ці 29 млн грн — це решта, якої не вистачає для повного фінансування проєкту.

Голова депутатської комісії Олександр Плескун на це зауважив, що були обіцянки допомогти у фінансуванні проєкту від обласної влади.

— Потрібно звернутися до обласної ради щодо виділення коштів. Раніше вони обіцяли дати на цей проєкт 20 мільйонів гривень. Тож давайте до них звернемося. Нехай ініціатива буде від нашої комісії, — зазначив він й надав доручення Миколі Здоймі підготувати відповідний проєкт рішення для його ухвалення на сесії.

То, можливо, завтра на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянуть та ухвалять це звернення.

Облаштування нового ветеранського простору у Кременчуці: скільки грошей дає місто і скільки — держава 

Нагадаємо, 29 серпня на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів обговорювали питання будівництво нового ветеранського простору, що знаходитиметься на Першому Занасипі в районі скверу «Студентський». Тоді стало відомо, що будівництво цього простору відбуватиметься у співфінансуванні бюджету Кременчука та держбюджету. За словами очільниці департаменту фінансів Тетяни Неіленко, загальна сума, спрямована на цей проєкт — близько 107 млн грн. Із них 43,5 мільйони — бюджет Кременчука, а 63,7 млн грн — субвенція із держбюджету. 

На той час від держави Кременчук вже отримав перший транш у сумі 51 млн грн.

Кременчук отримає 63,7 млн грн на будівництво ветеранського простору: проєкт стартує з державної субвенції 

Строки реалізації будівництва простору попередньо вказували листопадом цього року. Проте їх, напевно, продовжуватимуть, оскільки роботи не встигнуть завершити до того часу. У районі скверу «Студентський» на Першому Занасипі, де знаходитиметься простір, у серпні розпочалися геодезичні й вишукувальні роботи.

Відомо, що майбутній хаб буде зосереджений на реабілітації військовослужбовців та ветеранів: там працюватимуть лікарі й реабілітологи, для військових організовуватимуть різноманітні заходи, зокрема й спортивні — це буде можливим завдяки розташуванню хабу у парковій зоні. Планується хаб як регіональний: до нього зможуть звернутися не тільки військовослужбовці Кременчука й району, а й загалом південного регіону області. Саме тому й залучатимуться кошти з обласного бюджету шляхом співфінансування.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що бюджет Кременчука хочуть збільшити на 30 млн грн, хоча за 9 місяців цього року він недоотримав 480 млн грн.

Ми також повідомляли з посиланням на Мінфін, що у 2025 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло вже понад 374 млрд грн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: депутатська комісія фінансування будівництво ветеранський простір звернення
