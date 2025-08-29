Із бюджету Кременчука виділяють кошти на будівництво нового ветеранського простору, що знаходитиметься на Першому Занасипі в районі скверу «Студентський». Це обговорили на засіданні постійної депутатської бюджетної комісії сьогодні, 29 серпня.
Відомо, що будівництво цього простору відбуватиметься у співфінансуванні бюджету Кременчука та держбюджету. За словами очільниці департаменту фінансів Тетяни Неіленко, загальна сума, спрямована на цей проєкт — близько 107 мільйонів гривень. Із них 43,5 мільйони — бюджет Кременчука і 63,7 мільйона гривень — субвенція із держбюджету.
Нині від держави місто вже отримало перший транш у сумі 51 мільйона гривень.
Строки реалізації будівництва простору попередньо вказували листопадом цього року. Проте їх, скоріш за все, продовжуватимуть, оскільки роботи навряд чи встигнуть завершити до того часу.
У районі скверу «Студентський» на Першому Занасипі, де знаходитиметься простір, уже розпочалися геодезичні й вишукувальні роботи. Також триває опрацювання нормативних документів, що регулюють порядок використання коштів субвенції.
Відомо, що майбутній хаб буде більш зосереджений на реабілітації військовослужбовців та ветеранів: там працюватимуть лікарі й реабілітологи, для військових організовуватимуть різноманітні заходи, зокрема й спортивні — це буде можливим завдяки розташуванню хабу у парковій зоні. Планується хаб як регіональний: до нього зможуть звернутися не тільки військовослужбовці Кременчука й району, а й загалом південного регіону області. Саме тому й залучатимуться кошти із обласного бюджету шляхом співфінансування.
