Облаштування нового ветеранського простору у Кременчуці: скільки грошей дає місто і скільки — держава

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 101

Строк реалізації проєкту датують листопадом, проте роботи до того часу не встигнуть завершити

Із бюджету Кременчука виділяють кошти на будівництво нового ветеранського простору, що знаходитиметься на Першому Занасипі в районі скверу «Студентський». Це обговорили на засіданні постійної депутатської бюджетної комісії сьогодні, 29 серпня.

Відомо, що будівництво цього простору відбуватиметься у співфінансуванні бюджету Кременчука та держбюджету. За словами очільниці департаменту фінансів Тетяни Неіленко, загальна сума, спрямована на цей проєкт — близько 107 мільйонів гривень. Із них 43,5 мільйони — бюджет Кременчука і 63,7 мільйона гривень — субвенція із держбюджету.

Нині від держави місто вже отримало перший транш у сумі 51 мільйона гривень.

Строки реалізації будівництва простору попередньо вказували листопадом цього року. Проте їх, скоріш за все, продовжуватимуть, оскільки роботи навряд чи встигнуть завершити до того часу.

Що відомо про облаштування ветеранського простору у Кременчуці

У районі скверу «Студентський» на Першому Занасипі, де знаходитиметься простір, уже розпочалися геодезичні й вишукувальні роботи. Також триває опрацювання нормативних документів, що регулюють порядок використання коштів субвенції.

Відомо, що майбутній хаб буде більш зосереджений на реабілітації військовослужбовців та ветеранів: там працюватимуть лікарі й реабілітологи, для військових організовуватимуть різноманітні заходи, зокрема й спортивні — це буде можливим завдяки розташуванню хабу у парковій зоні. Планується хаб як регіональний: до нього зможуть звернутися не тільки військовослужбовці Кременчука й району, а й загалом південного регіону області. Саме тому й залучатимуться кошти із обласного бюджету шляхом співфінансування.