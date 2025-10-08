Хокейний клуб «Кременчук» відкрив Чемпіонат України перемогою на домашній арені

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 155

Хокейний клуб «Кременчук» упевнено відкрив чемпіонат України перемогою над командою «Одещина»: рахунок у першому матчі склав 7:1 на користь «Кременчука». Результати гри опубліковані на сайті клубу.

Шайби: 1:0 — Абаджян (Попережай), 04:39, 1:1 — Дворник (Кльонов), 13:39, 2:1 — Геворкян, 21:57, 3:1 — Брага (Абаджян), 28:30, 4:1 — Абаджян (Середницький), 31:08, 5:1 — Середницький (Матусевич, Абаджян), 37:01, 6:1 — Брага (Попережай), 37:28, 7:1 — Брага, 55:28.

У пресслужбі Федерації хокею України зазначають, що лідерами учорашнього матчу стали нападники «Кременчука» Євгеній Абаджян з дублем та двома передачами й Владислав Брага з його хет-триком.