Хокейний клуб «Кременчук» розпочав підготовку до нового сезону

Хокейний клуб «Кременчук» стартував із підготовкою до сезону 2025/26. Тренувально-підготовчі збори команда розпочала 14 серпня, повідомили у клубі.
19 серпня хокеїсти пройшли медичний огляд і продовжують активно працювати як на льоду, так і поза ним.
До складу зборів долучилися також кілька гравців молодіжної команди. Вони отримують цінний досвід поряд з основними хокеїстами та мають шанс потрапити до головного складу.
Нагадаємо, що в червні кубок федерації хокею, який виборола команда «Кременчук», передали до Полтавського краєзнавчого музею.
