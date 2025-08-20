Хокейний клуб «Кременчук» розпочав підготовку до нового сезону

Сьогодні, 11:01

Хокейний клуб «Кременчук» стартував із підготовкою до сезону 2025/26. Тренувально-підготовчі збори команда розпочала 14 серпня, повідомили у клубі.

19 серпня хокеїсти пройшли медичний огляд і продовжують активно працювати як на льоду, так і поза ним.

До складу зборів долучилися також кілька гравців молодіжної команди. Вони отримують цінний досвід поряд з основними хокеїстами та мають шанс потрапити до головного складу.