ХК «Кременчук» розгромив «Дніпро» 7:0 та оформив другу «суху» перемогу

У Кубку України з хокею «Кременчук» здобув другу поспіль перемогу «на нуль», розгромивши на виїзді херсонський «Дніпро» з рахунком 7:0. Про це повідомили у Федерації хокею України 25 вересня.
Рахунок у грі відкрив Артур Геворкян на третій хвилині. Далі відзначилися В’ячеслав Андрющенко (двічі), Кирило Брага, Кирило Крівошапкін, Володимир Середницький та Артем Абаджян.
Наступний матч «Кременчук» зіграє проти «Одещини» 26 вересня, о 17.00.
Нагадаємо, 24 вересня ХК «Кременчук» розгромив «Сокіл» у стартовому матчі Кубка України в Одесі.
