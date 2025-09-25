ХК «Кременчук» розгромив «Дніпро» 7:0 та оформив другу «суху» перемогу

Сьогодні, 17:27

У Кубку України з хокею «Кременчук» здобув другу поспіль перемогу «на нуль», розгромивши на виїзді херсонський «Дніпро» з рахунком 7:0. Про це повідомили у Федерації хокею України 25 вересня.

Рахунок у грі відкрив Артур Геворкян на третій хвилині. Далі відзначилися В’ячеслав Андрющенко (двічі), Кирило Брага, Кирило Крівошапкін, Володимир Середницький та Артем Абаджян.

Наступний матч «Кременчук» зіграє проти «Одещини» 26 вересня, о 17.00.

Нагадаємо, 24 вересня ХК «Кременчук» розгромив «Сокіл» у стартовому матчі Кубка України в Одесі.