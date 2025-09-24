ХК «Кременчук» розгромив «Сокіл» у стартовому матчі Кубка України

Сьогодні, 24 вересня, в Одесі розпочався п’ятий розіграш Кубка України з хокею. У центральному матчі дня ХК «Кременчук» зустрівся з київським «Соколом».
Кременчужани від перших хвилин продемонстрували швидкий темп, злагоджені комбінації та надійну гру в обороні. У результаті команда забила п’ять голів і при цьому зберегла власні ворота «сухими».
Матч завершився з рахунком 5:0 на користь «Кременчука». Цей результат став яскравим стартом для чинних чемпіонів України та підтвердив їхні серйозні наміри на турнір.
Уболівальники на трибунах і онлайн стали свідками видовищної гри.
Шайби: 0:1 - Целогородцев (Матусевич, Абаджян), 17:51, 0:2 - Матусевич (Лялька), 27:09, 0:3 - Целогородцев (Крівошапкін, Матусевич), 40:49, 0:4 - Кривенко (Середницький, Лялька), 41:56, 0:5 - Крівошапкін, 46:59
Артем Целогородцев оформив дубль.
Наступний матч «Кременчук» проведе проти «Дніпра» завтра о 13:00, «Сокіл» о 17.00 зустрінеться з «Одещиною».
