ХК «Кременчук» розгромив «Сокіл» у стартовому матчі Кубка України

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 124

Кременчужани впевнено перемогли киян з рахунком 5:0 в Одесі

Сьогодні, 24 вересня, в Одесі розпочався п’ятий розіграш Кубка України з хокею. У центральному матчі дня ХК «Кременчук» зустрівся з київським «Соколом».

Кременчужани від перших хвилин продемонстрували швидкий темп, злагоджені комбінації та надійну гру в обороні. У результаті команда забила п’ять голів і при цьому зберегла власні ворота «сухими».

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь «Кременчука». Цей результат став яскравим стартом для чинних чемпіонів України та підтвердив їхні серйозні наміри на турнір.

Уболівальники на трибунах і онлайн стали свідками видовищної гри.

Шайби: 0:1 - Целогородцев (Матусевич, Абаджян), 17:51, 0:2 - Матусевич (Лялька), 27:09, 0:3 - Целогородцев (Крівошапкін, Матусевич), 40:49, 0:4 - Кривенко (Середницький, Лялька), 41:56, 0:5 - Крівошапкін, 46:59

Артем Целогородцев оформив дубль.