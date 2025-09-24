Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

ХК «Кременчук» розгромив «Сокіл» у стартовому матчі Кубка України

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 124

  Кременчужани впевнено перемогли киян з рахунком 5:0 в Одесі

Сьогодні, 24 вересня, в Одесі розпочався п’ятий розіграш Кубка України з хокею. У центральному матчі дня ХК «Кременчук» зустрівся з київським «Соколом».

Кременчужани від перших хвилин продемонстрували швидкий темп, злагоджені комбінації та надійну гру в обороні. У результаті команда забила п’ять голів і при цьому зберегла власні ворота «сухими».

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь «Кременчука». Цей результат став яскравим стартом для чинних чемпіонів України та підтвердив їхні серйозні наміри на турнір.

Уболівальники на трибунах і онлайн стали свідками видовищної гри.

Шайби: 0:1 - Целогородцев (Матусевич, Абаджян), 17:51, 0:2 - Матусевич (Лялька), 27:09, 0:3 - Целогородцев (Крівошапкін, Матусевич), 40:49, 0:4 - Кривенко (Середницький, Лялька), 41:56, 0:5 - Крівошапкін, 46:59

Артем Целогородцев оформив дубль.

Наступний матч «Кременчук» проведе проти «Дніпра» завтра о 13:00, «Сокіл» о 17.00 зустрінеться з «Одещиною».


1
Автор: Сабіна Юркіна
Теги: хокей ХК Кременчук Одеса Кубок України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх