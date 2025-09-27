Хокейний клуб «Кременчук» — володар Кубка України-2025 імені Анатолія Хорозова

Сьогодні, 27 вересня, ХК «Кременчук» у фіналі розгромив «Сокіл» із рахунком 6:0 (1:0, 2:0, 3:0). Про це повідомила Федерація хокею України.
Шайби забили: 1:0 — Абаджан (Брага), 03:40, 2:0 — Крівошапкін (Лялька, менш.), 25:06, 3:0 — Андрущенко (Панков, Целогородцев), 36:11, 4:0 — Абаджян (Матусевич, Брага, більш.), 50:13, 5:0 — Андрющенко (Лялька), 51:05, 6:0 — Середницький (Кривенко, Лялька), 55:31
Загалом «Кременчук» пропустив лише одну шайбу за чотири матчі, а найкращий воротар та MVP Кубка Едуард Захарченко — жодної.
Вітаємо ХК «Кременчук» з перемогою!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.