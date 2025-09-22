У Кременчуці відбудеться зустріч з письменницею Дариною Гнатко (афіша)

Вже цього тижня авторка презентує два романи та поспілкується з читачами

Жителів Кременчука та гостей міста кличуть цього четверга, 25 вересня, до бібліотеки на презентацію нових книжок кременчуцької письменниці Дарини Гнатко. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори заходу.

Дарина Гнатко — авторка 15 романів, яка черпає натхнення з історії України. Її книги «Тінь аспида» та «Притулок семи вітрів» увійшли до списку «100 кращих українських книг сучасності». Письменниця є дипломанткою «Коронації слова» (2015), володаркою звання «Золота письменниця України» (2020) та лауреаткою літературної премії імені Віктора Баранова (2021).

Під час презентації автока розповість про два свої твори — «Люди промовляють, що я відьма» та «Генеральша». Після презентації відбудеться автограф-сесія.

Зустріч із Дариною Гнатко відбудеться о 15.00 у філії № 2 ім. Павла Житецького за адресою вул. Соборна, 11. Вхід вільний.