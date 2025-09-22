Жителів Кременчука та гостей міста кличуть цього четверга, 25 вересня, до бібліотеки на презентацію нових книжок кременчуцької письменниці Дарини Гнатко. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори заходу.
Дарина Гнатко — авторка 15 романів, яка черпає натхнення з історії України. Її книги «Тінь аспида» та «Притулок семи вітрів» увійшли до списку «100 кращих українських книг сучасності». Письменниця є дипломанткою «Коронації слова» (2015), володаркою звання «Золота письменниця України» (2020) та лауреаткою літературної премії імені Віктора Баранова (2021).
Під час презентації автока розповість про два свої твори — «Люди промовляють, що я відьма» та «Генеральша». Після презентації відбудеться автограф-сесія.
Зустріч із Дариною Гнатко відбудеться о 15.00 у філії № 2 ім. Павла Житецького за адресою вул. Соборна, 11. Вхід вільний.
