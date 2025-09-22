На Полтавщині після обстрілу відновили електропоїзд: він знову курсує між Полтавою та Кременчуком

Модернізований приміський електропоїзд, пошкоджений під час обстрілу Полтавщини, відремонтували та випустили на маршрут. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Після аналізу збитків залізничники розпочали відновлення рухомого складу. Менше ніж за місяць фахівці:
Тепер шестивагонний поїзд знову курсує за маршрутом Полтава – Кременчук.
Нагадаємо, вчора на Полтавщині внаслідок атаки дронів загорілося підприємство. На день раніше також сталося влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. Згодом ДСНС показала фото з місця влучання дрона в будинок у Полтавському районі.
