На час облаштування укриття у будинку дитини вихованців переведуть до дитячої лікарні — Малецький

Сьогодні, 14:04

Договір оренди між будинком дитини та лікарнею укладуть без проведення аукціону

На період облаштування укриття у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини вихованців переведуть до корпусу педіатричного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Так сьогодні, 19 вересня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутати підтримали рішення про те, аби будинок дитини уклав договір оренди із лікарнею без проведення аукціону.

У тексті рішення зазначено, що приміщення передають в оренду на 2 роки та 11 місяців, проте міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що діти зможуть перебувати там стільки, скільки буде потрібно — доки не завершиться облаштування укриття.

Нагадаємо, нещодавно т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут говорив, що дітей переселятимуть до іншого приміщення у разі необхідності.