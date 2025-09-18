Чотирьох врятованих від браконьєрів лебедів привезли до ветеринарного центру в Горішні Плавні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

Чотирьох диких лебедів, яких днями правоохоронці забрали у браконьєрів, привезли до ветеринарного центру у Горішніх Плавнях. Про це повідомив його працівник Артут Шабліян на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомили у правоохоронних органах, під час патрулювання поліцейські помітили підозрілу машину. Водій намагався втекти, однак після переслідування його вдалося зупинити. Під час огляду у багажнику автівки поліціянти виявили пташенят лебедів.

Птахів одразу передали ветеринарам, а згодом — до Центру порятунку у Горішніх Плавнях.

Артур Шабліян додає, що птахи ще зовсім маленькі, і вони вже встигли постраждати від людської жорстокості: в одного пташеняти травмований язик, ще двоє практично не можуть пересуватися — імовірно, через завдані під час відлову травми.

Нині лебеді перебувають у безпеці: вони мають чисту воду, корм і лікування. У центрі запевняють, що зроблять усе можливе, аби пташенята виросли здоровими та згодом повернулися у дику природу.

Нагадаємо, влітку у Горішніх Плавнях рятувальники дістали з гнізда трьох лелеченят.