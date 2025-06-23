У Горішніх Плавнях рятувальники дістали з гнізда трьох лелеченят — птахи голодували без тата

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Маму-лелеку не могли залишити саму з малятами — рятувала команда ДСНС і ветеринари

22 червня у Горішніх Плавнях рятувальники разом із ветеринарами врятували сім’ю лелек, які опинилися під загрозою загибелі. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Гніздо з трьома лелеченятами та самкою лелеки розташовувалося високо на електроопорі. Самець, який дбав про годування сім’ї, отримав травму лапи й кілька днів не повертався до гнізда. Самка, згідно з природною поведінкою, не могла залишити малят і також залишалась голодною.

Ветеринари однієї з місцевих клінік звернулися по допомогу, бо тривале голодування загрожувало пташенятам смертю. За допомогою автодрабини рятувальник 17-ї ДПРЧ піднявся до гнізда, обережно дістав усіх трьох лелеченят і передав ветеринарам.

Після огляду з’ясувалося, що пташенята перебували в критичному стані через виснаження. Їх госпіталізували до ветеринарної клініки, де продовжують надавати допомогу.