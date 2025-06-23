Поблизу Підгірного зіткнулися Mercedes і ВАЗ: постраждали двоє людей

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 0

В аварії травмувалися водій і пасажирка ВАЗу — їх госпіталізували

Увечері 22 червня на трасі М-22 неподалік села Підгірне Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Mercedes і ВАЗ. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За кермом Mercedes перебував 43-річний кременчуківець, а за кермом ВАЗу — 28-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення травмувалися водій ВАЗу та його 25-річна пасажирка. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі почали розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення ПДР, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Причини та обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, 20 червня у Горішніх Плавнях Honda влетіла в електроопору — також постраждали двоє.