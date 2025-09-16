За минулу добу на Кременчуччині сталося 9 пожеж, а на Полтавщині загорівся ліс

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 137

Серед 9 зафіксованих пожеж у Кременчуцькому районі – три спалених автівки у Кременчуці на Молодіжному

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 23 пожежі, з них одна лісова та три згорілі автівки у Кременчуці. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області та Кременчуцьке районне управління ДСНС.

У Кременчуцькому районі зафіксовано 9 пожеж.

15 вересня о 01.26 в Кременчуці на проспекті Лесі Українки загорівся легковий автомобіль. Вогонь знищив передню частину автомобіля. Пошкоджено лакофарбове покриття на площі 1 кв. м. та панель приладів. До гасіння залучалась 14-та ДПРЧ.

О 02.16 у тому ж районі в Кременчуці загорівся і другий легковий автомобіль. Вогонь знищив передню частину, панель приладів та салон автомобіля. Пошкоджено лакофарбове покриття та бокові дзеркала. Вогнеборцям вдалося врятувати два легкових автомобілі, що стояли поруч. До гасіння залучалась 4 рятувальники 14-ої ДПРЧ.

В той самий час - о 02.16, у тому ж районі в Кременчуці загорівся і третій легковий автомобіль. Вогонь знищив передню частину, панель приладів та салон автомобіля. Пошкоджено лакофарбове покриття, скло лівих дверей, обшивку салону автомобіля. До гасіння пожежі залучались рятувальники 14-ї ДПРЧ.

15 вересня о 12.50 у Глобиному сталася пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 0,3 га. До гасіння залучалась 6 ДПРП.

О 14.05 сталася пожежа на відкритій території у селищі Семенівка. Вогонь знищив суху рослинність на площі 1 га. До гасіння залучалась 8 ДПРП.

О 14.18 в селі Обознівка Глобинської громади загорілася господарча споруда. Вогонь її вщент знищив та пошкодив покрівлю сусіднього житлового будинку. Будинок вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучались вогнеборці 6-го державного пожежно-рятувального поста та Глобинської місцевої пожежної охорони. Попередньо, до пожежі призвело потрапляння жару з вуличної печі на речі вжитку, з подальшим поширенням на господарчу споруду.

15 вересня о 14.36 в селі Приліпка Козельщинської громади сталася пожежа на відкритій території. Вогонь знищив суху рослинність на площі 2 га. До гасіння залучалась 7 ДПРП.

О 15.20 в селі Литвиненки Омельницької громади також загорілася суха рослинність на відкритій території. Вогонь знищив суху траву на площі 1 га. До гасіння залучалась 14 ДПРЧ.

І увечері, о 20.23 в селі Бабичівка Глобинської громади загорілося сміття на території приватного домоволодіння. Вогонь пошкодив дверна рама погребу. Пожежу оперативно загасили працівники Глобинської місцевої пожежної охорони.

За інформацією Кременчуцького районного управління ДСНС на учорашніх пожежах постраждалих не зареєстровано. Причини займання встановлюються.

15 вересня о 10.23 сталася лісова пожежа поблизу села Березівка Новоселівської громади Полтавського району. Вогонь знищив лісову підстилку на площі 0,09 га. До гасіння залучались вогнеборці 3-ї ДПРЧ та техніка і працівники Руднянського лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Ще 13 пожеж зафіксовано на території Полтави, Полтавського, Миргородського та Лубенського районів. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зафіксовано.

Нагадаємо, учора ми писали, що у селі Новосанжарської громади на Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина. Учора вранці ми повідомляли, що у Кременчуці вночі на Молодіжному підпалили три автомобілі, що належать жінкам.