У селі Новосанжарської громади на Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 167

Надзвичайна подія сталась 14 вересня близько 06.45 у селі Пологи Новосанжарської громади Полтавського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Полтавській області.

Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили у будинку 65-річного власника оселі без ознак життя. Для встановлення причини його смерті призначено судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

