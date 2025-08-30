На Полтавщині під час пожежі загинув чоловік — поліція

Його тіло виявили у згорілому будинку на Миргородщині

Учора, 28 серпня, близько 13.00 у селі Гиряві Ісківці на Миргородщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинула людина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, на місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група. Після ліквідації вогню в оселі знайшли тіло 70-річного господаря без ознак життя.

Для встановлення точної причини смерті чоловіки призначили судово-медичну експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини. Усі причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

