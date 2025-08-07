На Миргородщині горів будинок: жінка отримала опіки

У ніч на 7 серпня в селі Покровське Миргородського району загорівся приватний житловий будинок. Повідомлення про пожежу надійшло до поліції близько 3.20. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що в будинку перебувала його власниця — жінка 1981 року народження. Внаслідок пожежі вона отримала опіки та була госпіталізована до лікарні.

Надзвичайники локалізували пожежу.

Наразі рятувальники та поліцейські з'ясовують причини займання.

