Демонтувати баштовий кран, або розпочати будівництво — депутати поставили умову забудовнику на Раківці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 353

Депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради вчергове не погодила представнику ТОВ «Моноліт-19» продовження оренди земельної ділянки під будівництво

У понеділок, 15 вересня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

Перед початком розгляду проєктів рішень, що виносяться на сесію, депутати вчергове обговорили питання щодо усунення загрози, яка існує від баштового крана, що вже 13 років нерухомо стоїть на будівельному майданчику на Раківці за адресою: вулиця Лікаря Бончука, 25.

Його повний демонтаж, або хоча б демонтаж 3-4 верхніх секцій, було однією з умов для продовження оренди земельної ділянки для продовження добудови 10-поверхового будинку, яка була заморожена понад десять років тому. Як варіант забудовнику пропонувалося представити висновок державного контролюючого органу про безпеку цього баштового крана.

Голова комісії Сергій Порчирян нагадав про події у Києві, коли робочий баштовий кран, впав під час буревію. Висота крана, що стоїть на Раківці — близько 35 метрів і він є реальною загрозою для навколишніх багатоповерхівок та людей.

Представник забудовника ТОВ «Моноліт-19», якого запросили на засідання комісії, пояснив, що державний орган контролю «Котлонадзор» згідно з чинним законодавством не може надати таких висновків, адже робить це тільки для змонтованих баштових кранів щодо їхньої готовності до роботи. Баштовий кран на Раківці до роботи не готовий, адже з нього ще за попередніх власників викрали електродвигун, кабелі, щитову та інше обладнання. Отже, він наразі є неробочим, а по таких кранах «Котлонадзор» експертних висновків робити не має права.

Водночас на підприємстві запропонували власний запобіжний захід для підвищення безпеки крана — підвісити з 4 важкі противаги, які, за словами представника ТОВ «Моноліт-19», унеможливлять падіння крана за будь-яких погодних умов.

— Ми обстежили колію, виключили будь-які ризики, склали акт, щодо безпечності баштового крана, який готові вам передати. Тобто ми гарантуємо безпечність технічного стану цього баштового крана, — заявив представник забудовника.

Він пояснив, що демонтувати кран коштує щонайменше півмільйона гривень, яких у підприємства наразі немає, та й зиску у цьому ТОВ «Моноліт-19» не бачить, адже планує до кінця року відновити будівництво. А на монтаж крана по новому буде потрібно ще така ж сума.

Для продовження будівництва підприємство вже нібито отримало необхідні документи і найближчого часу очікує дозволу на будівництво. Проте, розпочати будівельні роботи без продовження оренди земельної ділянки ТОВ «Моноліт-19» не зможе.

Ці пояснення не переконали депутатів, які заявили, що слова і запевнення забудовника не можуть замінити експертного висновку державного контролюючого органу, а якщо його немає, то кран потрібно демонтувати.

— Якщо ви не працюєте, то кран потрібно прибрати, — заявив депутат Олександр Роженко і запитав з якого року кран простоює.

Виявилося, що з 2012 року. Його підтримав депутат Микола Бокован, який акцентував на реальній небезпеці, який кран створює для людей. І мешканці сусідніх з будівельним майданчиком будинків скаржаться депутатам.

— Цей будівельний майданчик — небезпека для всього району. Радіус падіння крана 35 метрів. Якщо не будуєте, то його приберіть, а якщо маєте намір будувати, то починайте, — зауважив він.

Сергій Порчирян запитав, чи охороняється будівельний майданчик, і зауважив, що там мають бути фізично охоронці, щоб унеможливити потрапляння на довгобуд та баштовий кран дітей і підлітків. Він також запитав, чи є кошти на будівництво.

— Вже є інвестор, але ми чекаємо усіх документів, — відповів представник забудовника.

Олександр Роженко на це зауважив, що як тільки продовжать термін оренди земельної ділянки «інвестор може зникнути».

Довгобуд у понад 10 років: у Кременчуці депутати повторно розглянуть продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19»

Отже, в ході довгої дискусії стало зрозуміло, що забудовник без продовження оренди земельної ділянки не зможе відновити будівництво, а депутати міської ради пригадали випадки, коли отримавши земельну ділянку в оренду забудовник роками нічого не будує.

— Давайте або демонтуйте кран, або починайте будувати. Іншого не дано. І встановить на будівельному майданчику фізичну охорону, - резюмував дискусію з представником забудовника голова депутатської комісії Сергій Порчирян.

Він додав, що якщо є реальний інвестор, то оренду земельної ділянки забудовнику готові продовжити, але залишати ситуацію такою, як вона є наразі не можна — адже баштовий кран, що багато років стоїть без руху та охорони біля багатоповерхівок, може привести до трагічного випадку.

Депутати хочуть розібратися з довгобудом на Раківці — оренду земельної ділянки забудовнику не продовжили

Нагадаємо, питання продовження оренди земельної ділянки площею 5600 кв.м на вулиці Лікаря Бончука, 25 для ТОВ «Моноліт-19» вже двічі виносилися на сесію Кременчуцької міської ради. Проте рішення так і не було прийняте.

На сесії Кременчуцької міської ради 25 квітня депутати відмовили у продовжені оренди земельної ділянки для завершення будівництва ТОВ «Моноліт-19». Причиною стало те, що на будівельному майданчику виявили багато будівельного й побутового сміття, він не був належним чином огороджений, через це до довгобуду був вільний доступ дітей та молоді, що могло привести до травмування та викликало скарги місцевих жителів. Крім того на ньому був встановлений баштовий кран. З того часу забудовник огородив ділянку, вивіз сміття з будівельного майданчика, але питання з краном так і не вирішив.

Будівельний майданчик на Раківці огороджують та приводять до ладу: забудовника заслухали на земельній комісії

У травні на засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури заслуховували співзасновника ТОВ «Моноліт-19» Володимира Чорнобука щодо перспектив завершення будівництва та впорядкування земельної ділянки.

У червні оренду земельної ділянки теж не продовжили.