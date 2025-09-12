У неділю перекриють рух на Крюківському мосту у Кременчуці

У неділю, 14 вересня, з 14.00 до 18.00 у Кременчуці повністю перекриють рух транспорту на мосту через Дніпро. Про це повідомили у міській мерії.

Автобуси та тролейбуси, які зазвичай курсують через міст, виконуватимуть рейси лише до зупинок «Імені Андрія Ізюмова» (правий берег) та «Крюківський міст» (лівий берег).

Містяни та гості міста можуть планувати поїздки з урахуванням цих обмежень.

Нагадаємо, сьогодні рух мостом також обмежили.

Додамо, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.