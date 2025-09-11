На Крюківському мосту перекрили смугу руху

11 і 12 вересня з 9.00 до 15.00 на Крюківському мосту через Дніпро перекриють одну смугу руху. Про це повідомили у виробничому підрозділі «Кременчуцька дистанція колії».
Обмеження пов’язані з відновленням елементів ферми мосту. Безпеку руху на місці забезпечуватимуть працівники підприємства.
Нагадаємо,вчора вдень рух мостом також обмежували.
Додамо, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.