На Крюківському мосту перекрили смугу руху

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 504

11 і 12 вересня з 9.00 до 15.00 на Крюківському мосту через Дніпро перекриють одну смугу руху. Про це повідомили у виробничому підрозділі «Кременчуцька дистанція колії».

Обмеження пов’язані з відновленням елементів ферми мосту. Безпеку руху на місці забезпечуватимуть працівники підприємства.