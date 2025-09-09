На Крюківському мосту завтра частково обмежать рух

10 вересня на Крюківському мосту у Кременчуці проведуть ремонтні роботи. У цей час із 9.00 до 15.00 буде перекрита одна смуга для руху транспорту, повідомили у патрульній поліції.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут, враховувати можливі затримки та бути уважними за кермом.

Нагадаємо, сьогодні вдень рух мостом також обмежували.

Додамо, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.