Сьогодні, 9 вересня, тимчасово перекриють рух транспорту на Крюківському мосту

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 39

У вівторок, 9 вересня, тимчасово перекриють рух автотранспорту на Крюківському мосту. Про це попереджає Патрульна поліція Кременчука.

Рух транспорту буде перекритий з 14.00 до 14.20 рух.

— Заздалегідь плануйте свій маршрут та враховуйте можливі затримки, - порекомендували водіям у патрульній поліції.

Нагадаємо учора ми писали з посиланням на Патрульну поліцію Кременчука, що рух пішоходів через Крюківський міст наразі заборонений.

Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Станом на вечір 7 вересня у Кременчуці відновили рух транспорту мостом. Водночас залізничне сполучення наразі не здійснюється.

Ми також повідомляли, який вигляд має Крюківський міст після російської атаки на Кременчук.