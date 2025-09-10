На Ревівському кладовищі у Кременчуці зроблять вимощення доріжок

Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» замовив поточний ремонт з влаштуванням вимощення доріжок на Ревівському кладовищі. Вартість робіт — майже 124 тисячі гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю провели без використання електронної системи — договір уклали напряму з ФОП Дробязко В. В. Ремонт доріг мають завершити до кінця року.

За даними Clarity Project, Володимир Дробязко зареєстрований як підприємець з 2018 року у Кременчуці. За цей час він підписав 77 договорів з держзамовниками на загальну суму у понад 22 млн гривень. Найбільше — зі СКРП — 30 договорів на майже 10 млн грн.

«Людина легенда кримінальних проваджень». Про діяльність ФОП Володимира Дробязка

— Людина легенда кримінальних проваджень Кременчука. Тільки «Кремелектро» більше дісталось від обласної податкової, від групи «Прозорість і підзвітність», — сказав міський голова Віталій Малецький під час нагородження підприємця торік у серпні.

Сім’я Дробязко фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про облаштування сховищ КГЖЕП «Автозаводське». Як виявилось, родина тісно співпрацює з міською владою, отримуючи неконкурентні тендери за різними напрямами, загальна вартість яких сягнула вже кількох мільйонів гривень.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив порушення у під час визначення переможця спрощеної закупівлі, коли аналізував підряди на благоустрій сектора 1В на Свіштовському кладовищі. Попри те, що учасник ФОП Володимир Дробязко не надав частину відповідних документів, які вимагались під час проведення закупівлі, замовник (СКРП) все одно визначив його переможцем.