Удари по Кременчуку можуть посилитися через стратегічне значення міста — Грабовський

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 542

Військовий експерт попереджає про можливе посилення атак на транспортну інфраструктуру

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу заявив, що удари, подібні до того, який 7 вересня зазнав Кременчук, можуть посилюватися.

За його словами, якщо провести умовну лінію Харків – Полтава – Кременчук, стає зрозуміло, наскільки цей напрямок є стратегічним. Саме тут проходять ключові транспортні комунікації та здійснюються значні переміщення техніки й вантажів.

Основні тези експерта:

Для росіян важливо знищувати дороги та мости, аби розмивати українську систему оборони.

Кременчук уже зазнав більше ударів, ніж Полтава, що свідчить про його вразливість.

Росія намагається перетворити Україну на економічну та гуманітарну пустелю, використовуючи тактику «транспортного терору».

Загроза особливо стосується об’єктів через Дніпро, адже ріка є стратегічним рубежем.

Грабський наголосив: Україна має посилювати ППО й бути готовою до того, що Росія продовжить бити по транспортній інфраструктурі.

Нагадаємо, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Сьогодні до 15.00 міст перекривають на ремонт.