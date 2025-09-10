Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу заявив, що удари, подібні до того, який 7 вересня зазнав Кременчук, можуть посилюватися.
За його словами, якщо провести умовну лінію Харків – Полтава – Кременчук, стає зрозуміло, наскільки цей напрямок є стратегічним. Саме тут проходять ключові транспортні комунікації та здійснюються значні переміщення техніки й вантажів.
Основні тези експерта:
Грабський наголосив: Україна має посилювати ППО й бути готовою до того, що Росія продовжить бити по транспортній інфраструктурі.
Нагадаємо, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Сьогодні до 15.00 міст перекривають на ремонт.
