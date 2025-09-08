На Полтавщині продовжують ремонтувати дороги: в яких громадах Кременчуччині оновлюють шляхи

З початку 2025 року в області оновлено майже півмільйона квадратних метрів дорожнього полотна

Минулого тижня фахівці оновили 8,2 тис. м² автошляхів місцевого значення. А з початку цього року — понад 496 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Цього тижня роботи триватимуть на дорогах чотирьох громад Кременчуцького району: Глобинської, Семенівської, Новогалещинської та Пришибської. В інших районах області ремонтні дороги проводяться на території Лубенської, Миргородської, Пирятинської, Терешківської, Великобудищанської, Великосорочинської, Білоцерківської, Лохвицької, Драбинівської, Зіньківської та Хорольської територіальних громад.

— Кошти на ремонти спрямовують область та органи місцевого самоврядування в межах співфінансування… Спільними зусиллями покращуємо дорожню інфраструктуру Полтавщини, — зазначив Володимир Когут.

Також минулого тижня відновлено понад 5 тис. м² покриття доріг державного значення: Р-42 Лубни — Н-12 та Р-67 Чернігів — Пирятин. З початку цього року це понад 316 тис. м².

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Держаудитслужба перевіряє закупівлю ШРБУ на 5,8 млн грн що стосуються ремонту доріг у дворах.

Ми також повідомляли, що 4 вересня Автозаводський районний суд дозволив слідчим відібрати зразки (керни) асфальтобетонного покриття для будівельно-технічної експертизи на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької. Йдеться про ділянки, де у 2024 році ремонтували дорогу в зоні теплових мереж.