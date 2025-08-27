Ремонт доріг у дворах: Держаудитслужба перевіряє закупівлю ШРБУ на 5,8 млн грн

18 серпня Північно-східний офіс Держаудитслужби в Полтавській області розпочав моніторинг закупівлі, яку проводило комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління». Очікувана вартість робіт — майже 5,8 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Сам тендер оприлюднено 29 липня і стосується поточного ремонту дорожнього покриття внутрішньоквартальних проходів та проїздів біля житлових будинків № 4, 6, 8 на вулиці Перемоги та біля будинку № 17/2 на вул. Університетській. Аудитори заявили про можливі порушення й надіслали замовнику перелік запитань. Зокрема:
У відповіді підприємство пояснило, що очікувану вартість вони визначили на основі кошторисів і відомостей ресурсів. Крім того, витрати на захоронення сміття спершу включили у кошторис, але фактично їх оплачує виконавець із подальшою компенсацією від замовника.
У випадку зі щебенем сталася технічна помилка у шифрі ресурсу, хоча фактично має використовуватись щебінь М1000, йдеться у роз’ясненні ШРБУ. У проєкті договору вказали невірний код ДК, але коректним вважається саме той, що внесено у поля системи (45230000-8).
Держаудитслужба продовжує моніторинг цієї закупівлі.
Нагадаємо, ремонт доріг біля цих будинків мають зробити до кінця поточного року.
За даними Clarity Project, як ФОП Марина Валкова зареєструвалась рік тому, основний вид діяльності — будівництво доріг і автострад. Має 27 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів по області на загальну суму майже 15 млн грн.
Марина Валкова також є директором і засновником ТОВ «ДОРБУДІВІНВЕСТ», що зареєстроване у Кременчуці. Як пише видання «Медіадоказ», найбільше державних угод із фірмою укладали впродовж 2019-2021 років. Зокрема, раніше вона продавала асфальтобетон «Кременчукводоканалу».
Додамо, раніше ми писали про те, де проводять, де планують та коли закінчать ремонти доріг у Кременчуці на 2025 рік.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/