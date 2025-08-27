ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Дороги & Дурні

Ремонт доріг у дворах: Держаудитслужба перевіряє закупівлю ШРБУ на 5,8 млн грн

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 111

Аудитори виявили ознаки порушень у тендері на ремонт доріг

18 серпня Північно-східний офіс Держаудитслужби в Полтавській області розпочав моніторинг закупівлі, яку проводило комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління». Очікувана вартість робіт — майже 5,8 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Сам тендер оприлюднено 29 липня і стосується поточного ремонту дорожнього покриття внутрішньоквартальних проходів та проїздів біля житлових будинків № 4, 6, 8 на вулиці Перемоги та біля будинку № 17/2 на вул. Університетській. Аудитори заявили про можливі порушення й надіслали замовнику перелік запитань. Зокрема:

  • яким чином обґрунтована очікувана вартість та технічні характеристики предмета закупівлі;
  • чому у пропозиції підрядника ФОП Марини Валкової вказані кошти на захоронення сміття, хоча за умовами тендеру ці витрати виконавець має нести самостійно;
  • чому у відомості ресурсів зазначено щебінь марки М400, тоді як вимагався щебінь М1000 і вище
  • чому в тендерних документах виявлено невідповідність кодів закупівлі (45230000-8 «Будівництво доріг» проти 45110000-1 «Руйнування та земляні роботи»).

У відповіді підприємство пояснило, що очікувану вартість вони визначили на основі кошторисів і відомостей ресурсів. Крім того, витрати на захоронення сміття спершу включили у кошторис, але фактично їх оплачує виконавець із подальшою компенсацією від замовника.

У випадку зі щебенем сталася технічна помилка у шифрі ресурсу, хоча фактично має використовуватись щебінь М1000, йдеться у роз’ясненні ШРБУ. У проєкті договору вказали невірний код ДК, але коректним вважається саме той, що внесено у поля системи (45230000-8).

Держаудитслужба продовжує моніторинг цієї закупівлі.

Нагадаємо, ремонт доріг біля цих будинків мають зробити до кінця поточного року.

За даними Clarity Project, як ФОП Марина Валкова зареєструвалась рік тому, основний вид діяльності — будівництво доріг і автострад. Має 27 підписаних договорів з розпорядниками бюджетів по області на загальну суму майже 15 млн грн. 

Марина Валкова також є директором і засновником ТОВ «ДОРБУДІВІНВЕСТ», що зареєстроване у Кременчуці. Як пише видання «Медіадоказ», найбільше державних угод із фірмою укладали впродовж 2019-2021 років. Зокрема, раніше вона продавала асфальтобетон «Кременчукводоканалу».

Додамо, раніше ми писали про те, де проводять, де планують та коли закінчать ремонти доріг у Кременчуці на 2025 рік.


Автор: Телеграф
Теги: ШРБУ внутрішньоквартальні проїзди Prozorro
Інформація

