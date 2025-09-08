У Кременчуці замовили встановлення ще однієї когенераційної установки за понад 15 млн грн

Сьогодні, 18:03

Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило реконструкцію котельні зі встановленням когенераційної установки за 15,7 млн гривень. У цю вартість врахована розробка проєктно-кошторисної документації, поставка обладнання та його монтаж. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Когенераційну установку встановлюватиме ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз». Відомо, що загальна потужність установи з виробництва електричної енергії становить 1000 кВт, йдеться у договорі.

Роботи мають завершити до кінця листопада.

Нагадаємо, що «Теплоенерго» на початку вересня замовляло встановлення когенераційної установки за майже 16 млн грн у ТОВ «Боруда».