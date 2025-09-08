У Кременчуці замовили встановлення ще однієї когенераційної установки за понад 15 млн грн

Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило реконструкцію котельні зі встановленням когенераційної установки за 15,7 млн гривень. У цю вартість врахована розробка проєктно-кошторисної документації, поставка обладнання та його монтаж. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Когенераційну установку встановлюватиме ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз». Відомо, що загальна потужність установи з виробництва електричної енергії становить 1000 кВт, йдеться у договорі.
Роботи мають завершити до кінця листопада.
Нагадаємо, що «Теплоенерго» на початку вересня замовляло встановлення когенераційної установки за майже 16 млн грн у ТОВ «Боруда».
Додамо, на початку року у Кременчуці запрацювали перші когенераційні установки. Їх використовуватимуть під час блекаутів, планових відключень чи аварійних ситуацій для заживлення лікарень та закладів освіти, розповів міський голова Віталій Малецький.
Тоді установки місто отримало завдяки співпраці з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ GmbH. Планується, що надалі вони будуть працювати й для житлового сектору.
