У Кременчуці замовили розробку ПКД на встановлення когенераційної установки за майже 16 млн грн

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 115

Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні зі встановленням когенераційної установки та зміною зовнішніх геометричних параметрів за майже 15,9 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що загальна потужність установи з виробництва електричної енергії становить 1000 кВт, йдеться у договорі. Проєкт розроблятиме ТОВ «Боруда». Це мають зробити до кінця листопада.

За даними YouControl, ТОВ «Боруда» зареєстроване у Кременчуці у 2016 році. Засновниками та керівниками компанії є жителі Кременчука Руслан Бутко та Богдан Бутко.

Нагадаємо, у серпні «Теплоенерго» замовило реконструкцію котельні зі встановленням когенераційної установки, які одночасно виробляють тепло й електрику. Вартість робіт — 564 тисячі 898 гривень.

Додамо, на початку року у Кременчуці запрацювали перші когенераційні установки. Їх використовуватимуть під час блекаутів, планових відключень чи аварійних ситуацій для заживлення лікарень та закладів освіти, розповів міський голова Віталій Малецький.

Тоді установки місто отримало завдяки співпраці з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ GmbH. Планується, що надалі вони будуть працювати й для житлового сектору.