У Кременчуці встановлять ще одну когенераційну установку

Сьогодні, 14:31

Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило реконструкцію котельні зі встановленням когенераційної установки, які одночасно виробляють тепло й електрику. Вартість робіт становить 564 тисячі 898 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Майже 200 тисяч гривень з кошторису піде на закупівлю та встановлення устаткування — зокрема, електричного котла потужністю 120 кВт 380V, лічильника тепла і води, циркуляційну помпу теплофікаційного контуру. Роботи триватимуть до 15 жовтня. Систему встановлюватиме кременчуцьке товариство обмеженою з відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз».

Нагадаємо, на початку року у Кременчуці запрацювали перші когенераційні установки. Їх використовуватимуть під час блекаутів, планових відключень чи аварійних ситуацій для заживлення лікарень та закладів освіти, розповів міський голова Віталій Малецький.

Тоді установки місто отримало завдяки співпраці з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ GmbH. Планується, що надалі вони будуть працювати й для житлового сектору.