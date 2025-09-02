У Кременчуці чоловіка засудили за перешкоджання мобілізації. Він виготовляв посвідчення ДСНС для «бронювання»

Виготовлення здійснював на власному комп’ютері та принтері: експертиза підтвердила, що бланки не відповідають офіційним

26 серпня Автозаводський районний суд виніс вирок чоловіку за виготовлення фальшивого посвідчення працівника Державної служби України з надзвичайних ситуацій для ухилення від мобілізації. Обвинувачений визнав вину за ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період) та ч.1 ст. 358 КК України (підроблення та збут офіційних документів). Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 вересня.

За даними слідства, у червні–липні 2025 року чоловік запропонував іншій особі придбати «посвідчення співробітника ДСНС» для введення в оману працівників ТЦК та СП. 14 липня під час зустрічі Кременчуці він передав підроблений документ і отримав 15 тисяч гривень. Виготовлення здійснював на власному комп’ютері та принтері: експертиза підтвердила, що бланки не відповідають офіційним.

Чоловік отримав іспитовий строк на 1 рік.

Нагадаємо, на початку року на Полтавщині Служба безпеки України ліквідувала чергові схеми ухилення від мобілізації: серед організаторів — посадовиця Департаменту Полтавської ОВА.