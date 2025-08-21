У Кременчуці виділили додаткові 5 млн грн на облаштування укриття ліцею №11

У Кременчуці додатково виділили 5 мільйонів гривень на облаштування укриття у ліцеї № 11. Про це на засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький.
Спочатку міський голова не захотів відповідати журналістам про ситуацію з укриттям у закладі освіти. Проте потім все ж розповів деякі деталі стосовно облаштування сховища.
Нагадаємо, облаштуванням модульного укриття у Кременчуцькому ліцеї № 11 займається компанія «Європабуд». Очікувана вартість робіт — 26 мільйонів 27 тисяч 654 гривень.
