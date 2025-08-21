ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Освіта

У Кременчуці виділили додаткові 5 млн грн на облаштування укриття ліцею №11

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 123

 

За словами мера Малецького, усі роботи тривають за планом

У Кременчуці додатково виділили 5 мільйонів гривень на облаштування укриття у ліцеї № 11. Про це на засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький.

Спочатку міський голова не захотів відповідати журналістам про ситуацію з укриттям у закладі освіти. Проте потім все ж розповів деякі деталі стосовно облаштування сховища.

— Ми все робимо так, як воно повинно бути. Ви все дізнаєтесь, все побачите — усе відбудеться так, як воно було заплановано. Ми сьогодні виділили додаткові кошти, 5 мільйонів гривень, на укриття цього ліцею. Роботи там проводяться, коли буде треба — воно відкриється і почну працювати. І там, де треба, — відповів Малецький.

Нагадаємо, облаштуванням модульного укриття у Кременчуцькому ліцеї № 11 займається компанія «Європабуд». Очікувана вартість робіт — 26 мільйонів 27 тисяч 654 гривень.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: укриття ліцей №11
Вверх