У Кременчуці ліцей №11 може запрацювати з власним укриттям з 1 вересня — Кравченко

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 110

Очікується, що укриття для Кременчуцького ліцею № 11 мають зробити до початку навчального року. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко під час засідання комісії з питань бюджету і фінансів 13 травня.

За його словами, на сьогодні роботи продовжуються, «по ходу коригуються», а «архітектурну частину вже здали». Нині планується розробка додаткових проєктно-кошторисних документацій щодо облаштування комунікацій.

— Єдине, що друга частина, нам треба розробити підземний вхід, там трохи складніше, до початку навчального року не встигнемо, — розповів Кравченко.

Роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Європабуд». Додамо, що на облаштування укриття у ліцеї №11 Кременчук отримав кредит від Міністерства фінансів у розмірі 25 млн грн.

Загалом, станом на 13 травня 2025-го, 22 закладів загальної середньої освіти з 32 мають власні облаштовані укриття, повідомила т. в. о. керівника департаменту освіти Світлана Михайленко.