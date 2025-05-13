У Кременчуці на координаційній раді обговорили завдання національно-патріотичного виховання молоді

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У вівторок, 13 травня, в Кременчуцькій міській раді відбулося засідання координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Як заявив головуючий на засіданні заступник міського голови Руслан Проценко, це перше зібрання координаційної ради в оновленому складі. До неї увійшло 38 представників від міської влади, громадських об’єднань, Національної поліції, ветеранів війни, військово-патріотичних та військово-спортивних клубів та організацій, вчені, експерти, діячі культури та освіти, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання.

На засіданні члени ради розповіли про свій досвід роботи, плани та завдання національно-патріотичного виховання молоді.

Зокрема, Володимир Теміров проінформував зібрання про підготовку І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). За його словами наразі в Кременчуці діють 16 куренів «Джури» — один з них об’єднує ГО «Гвардія», ще одна створена при КМЦПО «Академія майбутнього», а 14 створені у міських школах. Під час обговорення Руслан Проценко зауважив, що у Кременчуці 30 шкіл, тож цей рух варто поширювати на усі навчальні заклади. Минулого року у Кременчуці провели табірний збір молодих козаків — такий же збір готують і цього року.

Про діяльність кременчуцького осередку «Станиця Кременчук» національної скаутської організації «Пласт» розповіла її керівниця Яна Пашегорова. За її словами наразі потрапити до кременчуцького «Пласту» можуть лише дівчата, бо для роботи з хлопцями бракує вихователів — чоловіки пішли на фронт. В осередку шукають активних, патріотичних хлопців для роботи в осередку в якості виховників.

Учасник Євромайдану та ветеран війни Іван Балацький, який наразі очолює ветеранський простір в КУ «Центр надання соціальних послуг «Турбота» висловив пропозицію щодо більш активного залучення ветеранів війни до роботи з учнівською та студентською молоддю. На його думку, для цього варто розробити спеціальну міську програму.

Ветеранів та членів їх родин запрошують на змагання з риболовлі

Інший ветеран війни Тарас В’юн, який наразі працює в департаменті молоді та спорту Кременчуцької міської ради, анонсував турнір з риболовлі для ветеранів та членів їх родин, який відбудеться 6 червня.

Про роботу над проєктом «Ми — Україна» розповіла директор КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» Тетяна Майдак, а про сучасні форми та методи утвердження української національної та громадянської ідентичності розповіла доцентка, начальниця відділу виховної та культурно-масової роботи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Тамара Плаксій.

Завершила обговорення національно-патріотичного виховання молоді представниця Спілки літераторів Кременчука «Славутич», яка розповіла про нові твори кременчуцьких письменників та поетів, зокрема і видання дитячих книжок, які формують українську національну ідентичність.