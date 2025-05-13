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Жителям Кременчука, яким виповнилось від 90 років, виплачуватимуть міську стипендію — проєкт рішення

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 334

Відомо, що цьогоріч на стипендії громадянам відповідного віку виділятимуть майже 2 млн грн

У Кременчуці місцеві жителі, яким виповнилось від 90 до 94 років, щомісячно отримуватимуть стипендію міського голови. Розмір виплат — 500 грн. Відповідний проєкт рішення, що виноситься на розгляд сесії міської ради, підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 13 травня. 

Відомо, що цьогоріч на стипендії громадянам відповідного віку виділятимуть майже 2 млн грн. Загальна кількість мешканців міста віком від 90 до 94 років — 570 осіб. У наступному році на це передбачається 3,4 млн грн. 

Додамо, що раніше стипендії міського голови отримували кременчуківці віком від 95 років, а також визволителі міста. Розмір стипендії для людей, яким виповнилося 95 років і більше складає 800 грн щомісяця, а тим, кому виповнилося 100 років і більше та визволителям міста виплачують по 1300 грн.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: freepik
Теги: виплати
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