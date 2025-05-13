У Миргороді раптово помер 44-річний чоловік — поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 361

На тілі слідів насильства не виявили, остаточну причину смерті має встановити експертиза

13 травня до поліції Миргорода надійшло повідомлення від медиків про раптову смерть чоловіка в одному з мікрорайонів міста. Про це повідомили у районному відділі поліції.

Правоохоронці встановили, що помер 44-річний місцевий житель. За попередніми даними, чоловікові раптово стало зле. Під час огляду на тілі не знайшли ознак насильницької смерті.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Слідчі вирішують питання про початок розслідування.

Нагадаємо, що у квітні у Кременчуці на Полтавському проспекті також знайшли мертвого чоловіка.