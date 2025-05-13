У Миргороді раптово помер 44-річний чоловік — поліція з’ясовує обставини

13 травня до поліції Миргорода надійшло повідомлення від медиків про раптову смерть чоловіка в одному з мікрорайонів міста. Про це повідомили у районному відділі поліції.
Правоохоронці встановили, що помер 44-річний місцевий житель. За попередніми даними, чоловікові раптово стало зле. Під час огляду на тілі не знайшли ознак насильницької смерті.
Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Слідчі вирішують питання про початок розслідування.
Нагадаємо, що у квітні у Кременчуці на Полтавському проспекті також знайшли мертвого чоловіка.
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