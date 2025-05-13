Свіжі вакансії у Кременчуці: кого шукають роботодавці на цьому тижні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 601 Коментарів: 1

Пропозиції для кухарів, водіїв, охоронців, працівників виробництва й не тільки

Щотижня «Кременчуцький Телеграф» публікує добірку актуальних вакансій. Цього разу роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий вчитися або шукає підробіток.

Найактуальніші вакансії:

Водій, категорія С, Е, по Україні. Тел. (067-54) 2-63-45.

Зварювальник, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідл. звичок, на пост. основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел. (068-67) 9-69-69.

Інженер-механік, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідл. звичок, на пост. основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел. (068-67) 9-69-69.

Контролер на автостоянку в центрі міста, графік 1 доба, 3 доби вихідний, з/п 6000–7000 грн/міс. Тел. (09-37) 39-56-54.

Контролер КПП, АТ «Вепр», нічні зміни доба через двоє, офіц. працевлаштув., повна зайнятість, 5-ден. робочий тиждень, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел. (068-67) 9-69-69.

Кулінар в продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.

Кухар, помічнику кухаря в продовольчий магазин «Секрет».Тел. (067-88) 6-66-76.

М’ясник у продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.

Менеджер по персоналу в транспортну компанію. Тел. (067-54) 2-63-45.

Охоронець, вахта 14×14 діб, проїзд, проживання коштом фірми, з/п 400-600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 4. Тел. (09-66) 59-56-89, 095-427-70-98

Охоронець, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідл. звичок, на пост. основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел. (068-67) 9-69-69.

Підсобний робітник сантехніка, для виконання сантех. робіт, бути готовим швидко навчатись, робота в бригаді, Тел. (097-54) 5-71-54.

Помічник/ця для посадки та прополки городу в приватному секторі, самотній, без шкідливих звичок. Тел. (09-81) 78-78-68.

Помічник/ця, бажано з медичною освітою, можливо з мешканням, харчуванням, з подальшим спадкоємством житла, для літнього чоловіка з незначною проблемою зору. Тел. (09-58) 36-72-40.

Посудомийник/ця в продовольчий магазин «Секрет».Тел. (067-88) 6-66-76.

Прибиральник/ця в продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.

Продавець в продовольчий магазин «Секрет». Тел. (067-88) 6-66-76.

Різнороб, структурний підрозділ Кременчуцький рейкозварювальний поїзд філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» критичної інфраструктури з/п від 20 000 грн. + 4500 грн (добові), графік роботи — вахтовий по 15 діб/15 діб відпочинок, соцпакет. Тел. (053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12.

Різнороб. Тел. (09-63) 93-54-66, 0-66-886-28-83.

Різнороб, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідл. звичок, на пост. основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел. (068-67) 9-69-69.

Різнороб-слюсар, на постійній основі, на будівництво. Тел. (067-53) 2-87-80.

Сантехнік для виконання робіт з монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації. Тел. (097-54) 5-71-54.

Технолог, у зв’язку з розширенням швейнотрикотажного виробництва, повний пакет соц. гарантій, з/п 20000 грн/міс. + KPI, дорога оплачується, адреса: м. Горішні Плавні, вул. Набережна 49. Тел. (067-40) 2-07-77

Швачка в ательє. Тел. (09-66) 18-64-18.

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.