Жителі Полтавщини задекларували понад 230 одиниць зброї та 58 тисяч набоїв

Станом на 13 травня жителі Полтавщини задекларували в поліції 232 одиниці вогнепальної зброї та понад 58 тисяч набоїв. Про це повідомили у секторі контролю за обігом зброї поліції області.
За даними правоохоронців, у рамках чинного закону щодо декларування зброї до поліції звернулися 208 осіб. Вони зареєстрували:
Після огляду зброї поліціянти видали повідомлення про декларування, провели інструктаж з правил безпеки, і зброю з набоями повернули власникам для відповідального зберігання.
У поліції нагадують: після завершення воєнного стану громадяни зможуть поставити задекларовану зброю на облік. Добровільне декларування або здача зброї звільняє від відповідальності за статтею 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю.
Задекларувати зброю можна у найближчому відділенні поліції. При собі потрібно мати:
Раніше ми писали, що за 2024 рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв.
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