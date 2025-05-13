Жителі Полтавщини задекларували понад 230 одиниць зброї та 58 тисяч набоїв

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Станом на 13 травня жителі Полтавщини задекларували в поліції 232 одиниці вогнепальної зброї та понад 58 тисяч набоїв. Про це повідомили у секторі контролю за обігом зброї поліції області.

За даними правоохоронців, у рамках чинного закону щодо декларування зброї до поліції звернулися 208 осіб. Вони зареєстрували:

132 одиниці нарізної зброї (серед них — 103 автомати й 8 пістолетів);

100 одиниць гладкоствольної зброї.

Після огляду зброї поліціянти видали повідомлення про декларування, провели інструктаж з правил безпеки, і зброю з набоями повернули власникам для відповідального зберігання.

У поліції нагадують: після завершення воєнного стану громадяни зможуть поставити задекларовану зброю на облік. Добровільне декларування або здача зброї звільняє від відповідальності за статтею 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю.

Задекларувати зброю можна у найближчому відділенні поліції. При собі потрібно мати:

заяву;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг про реєстрацію місця проживання;

фотокартку 3,5×4,5 см.

Раніше ми писали, що за 2024 рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв.