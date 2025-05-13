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Кременчужан попереджають про активність змій: як діяти при укусі

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 7

 З настанням тепла змії стають активнішими — рятувальники радять бути обачними

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи закликає жителів Полтавщини бути обережними — з потеплінням активізуються змії, укуси яких можуть призвести до серйозних алергічних реакцій, а в окремих випадках — до летального наслідку.

Змії найчастіше трапляються у густих чагарниках, лісосмугах, біля водойм, у полях та на кам’янистих підвищеннях. Укус — це, як правило, реакція на небезпеку, а не напад. Особливо небезпечними є укуси для дітей та у випадках, коли отрута потрапляє ближче до голови.

Симптоми інтоксикації після укусу:

  • головний біль;
  • слабкість;
  • зниження тиску;
  • у тяжких випадках — судоми.

Як діяти при укусі:

  • покласти постраждалого з припіднятою головою;
  • обмежити рух, особливо кінцівки;
  • зняти прикраси з ураженої частини тіла;
  • обробити місце укусу антисептиком;
  • накласти легку тиснучу пов’язку;
  • дати багато води;
  • не давати алкоголь;
  • не відсмоктувати отруту.

Після надання першої допомоги необхідно якомога швидше доправити постраждалого до шпиталю.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
Теги: змія укус змії
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