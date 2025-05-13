Кременчужан попереджають про активність змій: як діяти при укусі

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 7

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи закликає жителів Полтавщини бути обережними — з потеплінням активізуються змії, укуси яких можуть призвести до серйозних алергічних реакцій, а в окремих випадках — до летального наслідку.

Змії найчастіше трапляються у густих чагарниках, лісосмугах, біля водойм, у полях та на кам’янистих підвищеннях. Укус — це, як правило, реакція на небезпеку, а не напад. Особливо небезпечними є укуси для дітей та у випадках, коли отрута потрапляє ближче до голови.

Симптоми інтоксикації після укусу:

головний біль;

слабкість;

зниження тиску;

у тяжких випадках — судоми.

Як діяти при укусі:

покласти постраждалого з припіднятою головою;

обмежити рух, особливо кінцівки;

зняти прикраси з ураженої частини тіла;

обробити місце укусу антисептиком;

накласти легку тиснучу пов’язку;

дати багато води;

не давати алкоголь;

не відсмоктувати отруту.

Після надання першої допомоги необхідно якомога швидше доправити постраждалого до шпиталю.