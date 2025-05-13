Кременчужан попереджають про активність змій: як діяти при укусі

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи закликає жителів Полтавщини бути обережними — з потеплінням активізуються змії, укуси яких можуть призвести до серйозних алергічних реакцій, а в окремих випадках — до летального наслідку.
Змії найчастіше трапляються у густих чагарниках, лісосмугах, біля водойм, у полях та на кам’янистих підвищеннях. Укус — це, як правило, реакція на небезпеку, а не напад. Особливо небезпечними є укуси для дітей та у випадках, коли отрута потрапляє ближче до голови.
Після надання першої допомоги необхідно якомога швидше доправити постраждалого до шпиталю.
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