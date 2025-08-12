У Полтавській області цього літа зареєстрували дев’ять випадків укусів змій, із них чотири — з дітьми. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Відомо, що найчастіше інциденти траплялися, коли люди випадково наступали на плазунів у місцях їхнього природного проживання.
За даними фахівців, змії в регіоні мешкають біля боліт, у лісах та на луках. У спеку їхня активність зменшується, однак ризик зустріти їх залишається. Найпоширеніший отруйний вид у Полтавській області — гадюка звичайна. Її можна впізнати за сіро-коричневим забарвленням з оливковими або червоно-бурими відтінками, темною зигзагоподібною лінією вздовж хребта та іксоподібним малюнком на голові.
одягайте довгі штани з цупкої тканини та високі черевики, заправляйте штани всередину;
перед привалом перевіряйте місце, пошурхотівши чи постукавши палицею;
не торкайтеся руками старих пнів, копиць сіна, каміння чи повалених дерев;
при зустрічі зі змією не робіть різких рухів і дочекайтеся, поки вона відповзе.
Симптоми укусу гадюки: дві болючі точки на шкірі з набряком, синюшно-червоний відтінок ураженої ділянки, швидке збільшення набряку, запаморочення, нудота, озноб, прискорене серцебиття.
забезпечити спокій і мінімізувати рух постраждалого;
звільнити уражену частину тіла від одягу та взуття;
накласти стерильну пов’язку з антисептиком;
дати багато води та антигістамінні препарати;
транспортувати в лікарню, тримаючи кінцівку на підвищенні.
Медики наголошують: найважливіше — якнайшвидше доставити постраждалого до медзакладу, адже своєчасна допомога може врятувати життя.
Нагадаємо, торік на Полтавщині упродовж двох місяців змії покусали п'ятьох людей.
