Улітку на Полтавщині зафіксували дев’ять укусів змій, серед постраждалих — діти

Медики нагадують, як уберегтися від плазунів та що робити у разі укусу

У Полтавській області цього літа зареєстрували дев’ять випадків укусів змій, із них чотири — з дітьми. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що найчастіше інциденти траплялися, коли люди випадково наступали на плазунів у місцях їхнього природного проживання.

За даними фахівців, змії в регіоні мешкають біля боліт, у лісах та на луках. У спеку їхня активність зменшується, однак ризик зустріти їх залишається. Найпоширеніший отруйний вид у Полтавській області — гадюка звичайна. Її можна впізнати за сіро-коричневим забарвленням з оливковими або червоно-бурими відтінками, темною зигзагоподібною лінією вздовж хребта та іксоподібним малюнком на голові.

Як уберегтися від укусу змії:

одягайте довгі штани з цупкої тканини та високі черевики, заправляйте штани всередину;

перед привалом перевіряйте місце, пошурхотівши чи постукавши палицею;

не торкайтеся руками старих пнів, копиць сіна, каміння чи повалених дерев;

при зустрічі зі змією не робіть різких рухів і дочекайтеся, поки вона відповзе.

Симптоми укусу гадюки: дві болючі точки на шкірі з набряком, синюшно-червоний відтінок ураженої ділянки, швидке збільшення набряку, запаморочення, нудота, озноб, прискорене серцебиття.

Перша допомога:

забезпечити спокій і мінімізувати рух постраждалого;

звільнити уражену частину тіла від одягу та взуття;

накласти стерильну пов’язку з антисептиком;

дати багато води та антигістамінні препарати;

транспортувати в лікарню, тримаючи кінцівку на підвищенні.

Медики наголошують: найважливіше — якнайшвидше доставити постраждалого до медзакладу, адже своєчасна допомога може врятувати життя.

Нагадаємо, торік на Полтавщині упродовж двох місяців змії покусали п'ятьох людей.