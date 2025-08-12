Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

Улітку на Полтавщині зафіксували дев'ять укусів змій, серед постраждалих — діти

Сьогодні, 18:03

 

Медики нагадують, як уберегтися від плазунів та що робити у разі укусу

У Полтавській області цього літа зареєстрували дев’ять випадків укусів змій, із них чотири — з дітьми. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відомо, що найчастіше інциденти траплялися, коли люди випадково наступали на плазунів у місцях їхнього природного проживання.

За даними фахівців, змії в регіоні мешкають біля боліт, у лісах та на луках. У спеку їхня активність зменшується, однак ризик зустріти їх залишається. Найпоширеніший отруйний вид у Полтавській області — гадюка звичайна. Її можна впізнати за сіро-коричневим забарвленням з оливковими або червоно-бурими відтінками, темною зигзагоподібною лінією вздовж хребта та іксоподібним малюнком на голові.

Як уберегтися від укусу змії:

  • одягайте довгі штани з цупкої тканини та високі черевики, заправляйте штани всередину;

  • перед привалом перевіряйте місце, пошурхотівши чи постукавши палицею;

  • не торкайтеся руками старих пнів, копиць сіна, каміння чи повалених дерев;

  • при зустрічі зі змією не робіть різких рухів і дочекайтеся, поки вона відповзе.

Симптоми укусу гадюки: дві болючі точки на шкірі з набряком, синюшно-червоний відтінок ураженої ділянки, швидке збільшення набряку, запаморочення, нудота, озноб, прискорене серцебиття.

Перша допомога:

  • забезпечити спокій і мінімізувати рух постраждалого;

  • звільнити уражену частину тіла від одягу та взуття;

  • накласти стерильну пов’язку з антисептиком;

  • дати багато води та антигістамінні препарати;

  • транспортувати в лікарню, тримаючи кінцівку на підвищенні.

Медики наголошують: найважливіше — якнайшвидше доставити постраждалого до медзакладу, адже своєчасна допомога може врятувати життя.

Нагадаємо, торік на Полтавщині упродовж двох місяців змії покусали п'ятьох людей.

Автор: Яна Гудзь
Теги: змія укус змії
