Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують облаштувати перехрестя під нові тролейбусні маршрути

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 163

На розробку проєктно-кошторисних документацій, а також на геологічні вишукування, експертизи проєктів та технічні умови мають закласти понад 400 тис. грн

У Кременчуці планують зробити капітальні ремонти перехресть вулиць Ярмаркова та В’ячеслава Чорновола та вулиць Богдана Хмельницького та Нескорених. Це пов’язано з відкриттям нових тролейбусних маршрутів 17 А+ «вулиця Молодіжна — вулиця Юрія Кондратюка» та «вулиця Молодіжна — 1-й Занасип». Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили 20 серпня. 

Відомо, що на перехрестях мають, зокрема, встановити нові світлофори. 

На розробку проєктно-кошторисних документацій, а також на геологічні вишукування, експертизи проєктів та технічні умови мають закласти понад 400 тис. грн. 

Нагадаємо, наприкінці липня у Кременчуці провели тестовий рейс маршруту № 17 А+. 

Додамо, що навесні Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Спочатку місто планувало закупити 20 тролейбусів, але на сьогодні відомо, що громада отримає 18.

Гроші на придбання тролейбусів для Кременчука виділив Європейський інвестиційний банк. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення. 


Вверх