У Горішніх Плавнях передали державні нагороди рідним полеглих захисників

У Горішніх Плавнях рідним полеглих на війні захисників передали посмертні нагороди. Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.
На засіданні 57-ї сесії Горішньоплавнівської міської ради родинам чотирьох загиблих воїнів нагороди вручив начальник першого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Пушенко.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагородили:
солдата Олександра Терленка (Указ Президента України № 234/2025 від 14 квітня 2025 року);
головного сержанта Миколу Гордієнка (Указ Президента України № 270/2025 від 1 травня 2025 року);
молодшого сержанта Олега Невмержицького (Указ Президента України № 394/2025 від 9 червня 2025 року).
Крім того, відзнаку від Головнокомандувача Збройниз сил України «Золотий хрест» за мужність та успішне виконання бойових зевдань посмертно присвоїли солдату Ярославу Пипичу.
Нагадаємо, у квітні у Горішніх Плавнях посмертні нагороди передали рідним матроса Олега Підтикана та старшого солдата Руслана Єрка.
