Тяжкі травми під час роботи: бригадир з Кременчуцького району отримав вирок за порушення правил безпеки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 165

Працівник піднявся на висоту близько 8 метрів без каски, страхувальних поясів та іншого необхідного обладнання

Козельщинський районний суд Полтавської області визнав винним бригадира автотранспортного парку ТОВ «Агротехнологія» у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до тяжких травм працівника. Про це стало відомо з вироку за 4 серпня.

За даними слідства, 11 червня 2024-го бригадир дав завдання кільком робітникам, зокрема підсобному працівнику, відремонтувати дах складського приміщення у селі Михайлики. Чоловік піднявся на висоту близько 8 метрів без каски, страхувальних поясів та іншого необхідного обладнання. Під час роботи він упав і отримав численні тяжкі травми, зокрема переломи, ушкодження внутрішніх органів та черепно-мозкову травму.

Експерти встановили, що потерпілий не мав проходити такі роботи без спеціального навчання та медичного огляду. Бригадир не оформив наряд-допуск, не провів інструктаж та не розробив проєкт виконання робіт, що стало причиною нещасного випадку.

Обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив йому 2 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням строком на рік. Також чоловікові заборонили обіймати керівні посади, пов’язані з організацією робіт, протягом року.

