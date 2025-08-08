У Дніпрі та Сухому Кагамлику виявили перевищення норм забрудненості води

За результатами досліджень від 8 серпня 2025 року індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищує допустиме значення

У Кременчуці якість води у Дніпрі та Сухому Кагамлику не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Про це повідомили у міській раді з посиланням на Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

За результатами досліджень від 8 серпня 2025 року індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищує допустиме значення (10 тис.):

р. Сухий Кагамлик, пляж біля РЛП «Кагамлицький» — початок пляжу 14 тис., кінець пляжу 14 тис.;

р. Дніпро, центральний пляж — початок пляжу 9 тис., кінець пляжу 14 тис.

Санлікарі радять утриматися від купання на центральному міському пляжі та у Сухому Кагамлику, не використовувати воду з річок для миття рук, фруктів та овочів, а також уникати інших місць для відпочинку біля водойм.

Додамо, що минулого тижня у Кременчуці фахівці не рекомендували купатися на пляжах Дніпра та Сухого Кагамлика.