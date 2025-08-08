Учора на вулиці Кременчука патрульні виявили у 28-річної жінки речовину, схожу на наркотичну

Патрульна поліція нагадує про чат-бот DrugHunters, який допомагає викривати збут наркотиків: якщо вам відома інформація про «закладку» чи «закладника — повідомте правоохоронців через цей чат-бот
7 серпня, патрулюючи вулицею Затонною, інспектори роти ТОР помітили жінку, яка поводилася підозріло. Під час поверхневої перевірки (ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію») у 28-річної кременчужанки виявили речовину, схожу на наркотичну. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Для з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного управління поліції.
Правоохоронці нагадують, якщо вам відома інформація про незаконний обіг наркотиків — негайно телефонуйте 102.
Повідомити про наркоторговців та закладників можна в Telegram, де працює офіційний чат-бот DrugHunters , який допомагає викривати збут наркотиків по всій країні.
Інструкція з використання чат-бота доволі проста:
Адміністратор чат-бота передає інформацію до поліції.
