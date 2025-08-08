Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини

Учора на вулиці Кременчука патрульні виявили у 28-річної жінки речовину, схожу на наркотичну

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 169

 

Патрульна поліція нагадує про чат-бот DrugHunters, який допомагає викривати збут наркотиків: якщо вам відома інформація про «закладку» чи «закладника — повідомте правоохоронців через цей чат-бот

7 серпня, патрулюючи вулицею Затонною, інспектори роти ТОР помітили жінку, яка поводилася підозріло. Під час поверхневої перевірки (ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію») у 28-річної кременчужанки виявили речовину, схожу на наркотичну. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Для з’ясування всіх обставин та надання правової оцінки події на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного управління поліції.

 

Правоохоронці нагадують, якщо вам відома інформація про незаконний обіг наркотиків — негайно телефонуйте 102.

Повідомити про наркоторговців та закладників можна в Telegram, де працює офіційний чат-бот DrugHunters , який допомагає викривати збут наркотиків по всій країні.

Інструкція з використання чат-бота доволі проста:

  • Відкрийте бот за посиланням або QR-кодом.
  • Залиште інформацію про «закладку» чи «закладника».
  • Додайте фото або відео!

Адміністратор чат-бота передає інформацію до поліції.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що на Полтавщині поліція виявила незаконні посіви конопель у рамках операції «Джентельмени».

Нещодавно ми писали, що у Кременчуці суд відправив на 6 років за ґрати чоловіка, який робив «закладки» з психотропами.

Раніше ми повідомляли, що у Полтаві затримали закладника з 53 згортками наркотиків.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція наркотики Кременчук
