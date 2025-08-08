На Полтавщині виявили незаконні посіви конопель у рамках операції «Джентельмени» — Нацполіція

Збут заборонених речовин міг принести понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку, кажуть у поліції
У серпні правоохоронці провели перший етап всеукраїнської операції «Джентельмени», спрямованої на боротьбу з незаконним вирощуванням конопель і снотворного маку. На Полтавщині, як і в інших 19 регіонах, провели обшуки в домоволодіннях і на присадибних ділянках, де підозрювані маскували посіви серед сільськогосподарських культур або у важкодоступних місцях. Про це повідомили у Національній поліції України.
Загалом по Україні під час операції знищили понад 21 тисячу кущів конопель і маку, вилучили майже 57 кг канабісу. 14 особам вже повідомили про підозру за статтями 307 та 310 ККУ, 9 затримали, ще десятки підозр планують вручити після експертиз.
