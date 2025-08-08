Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ

На Полтавщині виявили незаконні посіви конопель у рамках операції «Джентельмени» — Нацполіція

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 236

Збут заборонених речовин міг принести понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку, кажуть у поліції

У серпні правоохоронці провели перший етап всеукраїнської операції «Джентельмени», спрямованої на боротьбу з незаконним вирощуванням конопель і снотворного маку. На Полтавщині, як і в інших 19 регіонах, провели обшуки в домоволодіннях і на присадибних ділянках, де підозрювані маскували посіви серед сільськогосподарських культур або у важкодоступних місцях. Про це повідомили у Національній поліції України.

Загалом по Україні під час операції знищили понад 21 тисячу кущів конопель і маку, вилучили майже 57 кг канабісу. 14 особам вже повідомили про підозру за статтями 307 та 310 ККУ, 9 затримали, ще десятки підозр планують вручити після експертиз.

— Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині посадовців підозрюють у зловживаннях із бюджетними коштами та шкоді довкіллю. Фахівці оцінюють розмір збитків у майже пів мільярда гривень.

1
Автор: Телеграф
Теги: національна поліція канабіс конопля наркотики
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх