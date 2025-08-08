На Полтавщині виявили незаконні посіви конопель у рамках операції «Джентельмени» — Нацполіція

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 236

У серпні правоохоронці провели перший етап всеукраїнської операції «Джентельмени», спрямованої на боротьбу з незаконним вирощуванням конопель і снотворного маку. На Полтавщині, як і в інших 19 регіонах, провели обшуки в домоволодіннях і на присадибних ділянках, де підозрювані маскували посіви серед сільськогосподарських культур або у важкодоступних місцях. Про це повідомили у Національній поліції України.

Загалом по Україні під час операції знищили понад 21 тисячу кущів конопель і маку, вилучили майже 57 кг канабісу. 14 особам вже повідомили про підозру за статтями 307 та 310 ККУ, 9 затримали, ще десятки підозр планують вручити після експертиз.

— Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині посадовців підозрюють у зловживаннях із бюджетними коштами та шкоді довкіллю. Фахівці оцінюють розмір збитків у майже пів мільярда гривень.